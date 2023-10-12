Наслідки російського обстрілу Донеччини: загиблі місцеві жителі серед яких дитина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Двоє людей загинули, семеро дістали поранень внаслідок російського обстрілу населених пунктів Донецької області. Такі дані опублікував Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними прокуратури, російська армія обстріляла м. Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка. Також під ворожим вогнем опинився населений пункт Багатир Волноваського району: від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик,. Його брат і матір отримали тяжкі поранення - їх ушпиталили.

У с. Галицинівка Покровського району, внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років. Постраждало також м. Гірник Покровського району - там від влучань російських боєприпасів загинула жінка, отримав поранення чоловік.

Повідомляється про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Росії, зазначає Офіс генерального прокурора.

Тим часом у Авдіївці під завалами багатоповерхівки, яку обстріляли росіяни, можуть перебувати двоє людей. За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша - проводити рятувальні роботи неможливо, через постійні російські обстріли.

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