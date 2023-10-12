Наслідки російського обстрілу Донеччини: загиблі місцеві жителі серед яких дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Двоє людей загинули, семеро дістали поранень внаслідок російського обстрілу населених пунктів Донецької області. Такі дані опублікував Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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За даними прокуратури, російська армія обстріляла м. Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка. Також під ворожим вогнем опинився населений пункт Багатир Волноваського району: від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик,. Його брат і матір отримали тяжкі поранення - їх ушпиталили.
У с. Галицинівка Покровського району, внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років. Постраждало також м. Гірник Покровського району - там від влучань російських боєприпасів загинула жінка, отримав поранення чоловік.
Повідомляється про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Прокурори вживають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Росії, зазначає Офіс генерального прокурора.
Тим часом у Авдіївці під завалами багатоповерхівки, яку обстріляли росіяни, можуть перебувати двоє людей. За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша - проводити рятувальні роботи неможливо, через постійні російські обстріли.