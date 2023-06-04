Последствия обстрела Днепропетровщины: Из-под завалов достали тело 2-летней девочки - ОВА

Детали

В результате вражеского попадания пострадало 22 человека, 5 - дети.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, автомагазин, газопроводы, сообщает ОВА.

Дополнение

Также ночью защитники из ПвК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед".

По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два авто, пожары уже потушили. В результате чего повреждены 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Обошлось без жертв.

Напоминаем

ГСЧС обнародовало фотографии с места взрыва на Днепропетровщине, в результате которого была разрушена часть двухэтажки.