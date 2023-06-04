Последствия обстрела Днепропетровщины: Из-под завалов достали тело 2-летней девочки - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине достали тело девочки, которой недавно исполнилось 2 года. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
В результате вражеского попадания пострадало 22 человека, 5 - дети.
Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, автомагазин, газопроводы, сообщает ОВА.
Дополнение
Также ночью защитники из ПвК "Восток" сбили над Днепропетровской областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, вероятно, "Шахед".
По Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два авто, пожары уже потушили. В результате чего повреждены 3 многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Обошлось без жертв.
Напоминаем
ГСЧС обнародовало фотографии с места взрыва на Днепропетровщине, в результате которого была разрушена часть двухэтажки.