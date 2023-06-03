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ДСНС показали кадри рятувальної операції на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 352494 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. ДСНС оприлюднило фотографії з місця вибуху на Дніпропетровщині, внаслідок якого було зруйновано частину двоповерхівки, пише УНН з посиланням на Telegram служби.

ДСНС показали кадри рятувальної операції на Дніпропетровщині

Деталі 

Підрозділами ДСНС врятовано з-під завалів 4 людини (троє чоловіків та жінка).Також під завалами можуть перебувати ще 2 дитини. За оперативними даними поранено 20 осіб, з них 5 дітей.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети.

На місці трагедії працюють 85 чоловік особового складу та 18 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Нагадаємо 

У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти поцілили у двоповерховий житловий будинок.

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