ДСНС показали кадри рятувальної операції на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. ДСНС оприлюднило фотографії з місця вибуху на Дніпропетровщині, внаслідок якого було зруйновано частину двоповерхівки, пише УНН з посиланням на Telegram служби.
Деталі
Підрозділами ДСНС врятовано з-під завалів 4 людини (троє чоловіків та жінка).Також під завалами можуть перебувати ще 2 дитини. За оперативними даними поранено 20 осіб, з них 5 дітей.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети.
На місці трагедії працюють 85 чоловік особового складу та 18 одиниць спеціальної техніки ДСНС.
Нагадаємо
У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти поцілили у двоповерховий житловий будинок.