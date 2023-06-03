ДСНС показали кадри рятувальної операції на Дніпропетровщині

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Підрозділами ДСНС врятовано з-під завалів 4 людини (троє чоловіків та жінка).Також під завалами можуть перебувати ще 2 дитини. За оперативними даними поранено 20 осіб, з них 5 дітей.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу, який знаходиться неподалік місця влучання ворожої ракети.

На місці трагедії працюють 85 чоловік особового складу та 18 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

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