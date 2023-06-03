ГСЧС показали кадры спасательной операции на Днепропетровщине

Детали

Подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов 4 человека (трое мужчин и женщина), также под завалами могут находиться еще 2 ребенка. По оперативным данным ранены 14 человек.

В результате вражеского обстрела повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, которое находится недалеко от места попадания вражеской ракеты.

На месте трагедии работают 85 человек личного состава и 18 единиц специальной техники ГСЧС.

Напомним

В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты попали в двухэтажный жилой дом.