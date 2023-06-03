ГСЧС показали кадры спасательной операции на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. ГСЧС обнародовало фотографии с места взрыва на Днепропетровщине, в результате которого была разрушена часть двухэтажки, пишет УНН со ссылкой на Telegram службы.
Детали
Подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов 4 человека (трое мужчин и женщина), также под завалами могут находиться еще 2 ребенка. По оперативным данным ранены 14 человек.
В результате вражеского обстрела повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, которое находится недалеко от места попадания вражеской ракеты.
На месте трагедии работают 85 человек личного состава и 18 единиц специальной техники ГСЧС.
Напомним
В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты попали в двухэтажный жилой дом.