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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ГСЧС показали кадры спасательной операции на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 352494 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. ГСЧС обнародовало фотографии с места взрыва на Днепропетровщине, в результате которого была разрушена часть двухэтажки, пишет УНН со ссылкой на Telegram службы.

ГСЧС показали кадры спасательной операции на Днепропетровщине

Детали 

Подразделениями ГСЧС спасены из-под завалов 4 человека (трое мужчин и женщина), также под завалами могут находиться еще 2 ребенка. По оперативным данным ранены 14 человек. 

В результате вражеского обстрела повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, которое находится недалеко от места попадания вражеской ракеты.

На месте трагедии работают 85 человек личного состава и 18 единиц специальной техники ГСЧС.

Напомним

В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты попали в двухэтажный жилой дом.

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