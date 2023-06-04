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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: З-під завалів дістали тіло 2-річної дівчинки - ОВА

Київ • УНН

 • 341529 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Уночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки, якій нещодавно виповнилось 2 роки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: З-під завалів дістали тіло 2-річної дівчинки - ОВА

Деталі 

Унаслідок ворожого влучання постраждало 22 людини, 5  - діти.  

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, автомагазин, газопроводи, повідомляє ОВА. 

Доповнення 

Також вночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед". 

По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Унаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо 

ДСНС оприлюднило фотографії з місця вибуху на Дніпропетровщині, внаслідок якого було зруйновано частину двоповерхівки. 

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