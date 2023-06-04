Наслідки обстрілу Дніпропетровщини: З-під завалів дістали тіло 2-річної дівчинки - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Уночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки, якій нещодавно виповнилось 2 роки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Деталі
Унаслідок ворожого влучання постраждало 22 людини, 5 - діти.
Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, автомагазин, газопроводи, повідомляє ОВА.
Доповнення
Також вночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровською областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, ймовірно, "Шахед".
По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два авто, пожежі вже загасили. Унаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Обійшлося без жертв.
Нагадаємо
ДСНС оприлюднило фотографії з місця вибуху на Дніпропетровщині, внаслідок якого було зруйновано частину двоповерхівки.