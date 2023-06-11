Последствия международных санкций: в рф запрещено использование партий новых снарядов из-за угрозы самодетонации

Цитата

«Оборонной промышленности российской федерации сказываются международные санкции. По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства, запрещены к использованию из-за их самодетонации», - сообщили в Генштабе.

Там также добавили, что отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

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Контекст

В результате введения международных санкций рф испытывает нехватку целого ряда деталей, в частности, высокотехнологичных, которые не может поставлять непосредственно из стран, поддержавших санационные ограничения. Однако рф пытается поставлять необходимые детали через третьи страны, а также получать боеприпасы в беларуси и в Иране.



