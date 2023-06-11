Наслідки міжнародних санкцій: в рф заборонено використання партій нових снарядів через загрозу самодетонації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російський оборонний комплекс відчуває наслідки міжнародних санкцій. Зокрема, в рф заборонили використання партій нових снарядів, вироблених цього року, через загрозу самодетонації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.
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«Оборонній промисловості російської федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію», - повідомили у Генштабі.
Там також додали, що відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.
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Контекст
В результаті запровадження міжнародних санкцій рф відчуває брак цілої низки деталей, зокрема, високотехнологічних, які не може постачати безпосередньо з країн, якій підтримали санаційні обмеження. Однак рф намагається постачати необхідні деталі через треті країни, а також отримувати боєприпаси в білорусі та в Ірані.