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Наслідки міжнародних санкцій: в рф заборонено використання партій нових снарядів через загрозу самодетонації

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Російський оборонний комплекс відчуває наслідки міжнародних санкцій. Зокрема, в рф заборонили використання партій нових снарядів, вироблених цього року, через загрозу самодетонації. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Наслідки міжнародних санкцій: в рф заборонено використання партій нових снарядів через загрозу самодетонації

Цитата

«Оборонній промисловості російської федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію», - повідомили у Генштабі.

Там також додали, що відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

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Контекст

В результаті запровадження міжнародних санкцій рф відчуває брак цілої низки деталей, зокрема, високотехнологічних, які не може постачати безпосередньо з країн, якій підтримали санаційні обмеження. Однак рф намагається постачати необхідні деталі через треті країни, а також отримувати боєприпаси в білорусі та в Ірані.

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