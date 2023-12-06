Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  44130 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  65961 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  103261 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  114260 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  109780 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  106527 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  239818 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  271635 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  237789 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292609 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  261651 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238247 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  63509 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33578 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38077 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
nasirova-ostavili-pod-strazhei-s-alternativoi-zaloga-v-bolee-120-mln-griven

Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 12:57  •  12272 просмотра

Read in English

Романа Насирова, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины, оставили под стражей; его залог установлен в размере более 120 миллионов гривен на фоне обвинений в незаконном получении 722 миллионов гривен.

Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему главе ГФС Украины Роману Насирову, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - более 722 млн грн, сообщили в среду в судебном учреждении, пишет УНН.

6 декабря 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление ВАКС от 9 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей к бывшему председателю ГФС Украины до 7 января 2024 года с альтернативой внесения залога в размере 120 780 000 грн.  По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение ВАКС - без изменений

- говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда. 

Дополнение 

Бывший чиновник подозревается в получении в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с возмещением НДС в значительном размере юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В октябре 200 г. суд избрал для экс-главы ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 523 млн грн.

В феврале 2023 г. сообщалось, что следствие по делу в отношении бывшего председателя ГФС Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере-более 722 млн грн, завершено.

Дело экс-главы ГФС Насирова относительно взятки в 722 млн грн направили к суда в мае.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Насірова залишили під вартою з альтернативою застави у понад 120 млн гривень
Nasirov was left in custody with an alternative bail of more than UAH 120 million
Новости по теме

Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен

Романа Насирова, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины, оставили под стражей; его залог установлен в размере более 120 миллионов гривен на фоне обвинений в незаконном получении 722 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  12272 просмотра
Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

За первые десять месяцев 2023 года украинские власти изъяли 439 поддельных банкнот в долларах США и 13 - евро, причем чаще всего подделывались банкноты номиналом 100 долларов, 50 евро и 200 евро.

Экономика •   •  65961 просмотра
Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР28

В правительстве разрабатывают планы по увеличению доли возобновляемой энергетики в структуре производства электроэнергии в Украине. Возобновляемые источники будут составлять 27 процентов уже к 2030 году.

Экономика •   •  14863 просмотра
Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР28

2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.

Новости Мира •   •  14854 просмотра
2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus

Харьковская область утром подверглась новым вражеским ударам, двое раненых

Российские войска обстреляли гражданские районы в Харьковской области, ранив жителей и повредив инфраструктуру, включая жилые дома и амбулаторию.

Война •   •  20789 просмотра
Харьковская область утром подверглась новым вражеским ударам, двое раненых

"Укрзализныця" запустила сервис заказа билетов для военных

Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, а билеты уже раскупили.

Общество •   •  14197 просмотра
"Укрзализныця" запустила сервис заказа билетов для военных

Reuters: Байден планирует усилить кампанию по сбору средств звездами Ленни Кравицом и Спилбергом

Президент Байден начал декабрьскую кампанию по сбору средств, в рамках которой состоится по меньшей мере девять мероприятий.

Новости Мира •   •  9428 просмотра
Reuters: Байден планирует усилить кампанию по сбору средств звездами Ленни Кравицом и Спилбергом

В этом году 1,3 миллиона украинцев во время эпидемиологического сезона переболели гриппом или COVID.

В этом эпидсезоне украинцы болеют на 40 процентов больше по сравнению с прошлым годом - Кузин.

Здоровье •   •  14245 просмотра
В этом году 1,3 миллиона украинцев во время эпидемиологического сезона переболели гриппом или COVID.

Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах

В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.

Новости Мира •   •  17102 просмотра
Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах

"Прямая линия" с путиным: больше всего россиян интересует, когда закончится война

Опрос "Левада-центра" показал, что 21% россиян хотят спросить путина, когда закончится война с Украиной, отодвинув на второй план другие проблемы, такие как пенсии и социальные вопросы.

Война •   •  28794 просмотра
"Прямая линия" с путиным: больше всего россиян интересует, когда закончится война