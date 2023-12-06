Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен

Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему главе ГФС Украины Роману Насирову, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере - более 722 млн грн, сообщили в среду в судебном учреждении, пишет УНН.

6 декабря 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на постановление ВАКС от 9 ноября 2023 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей к бывшему председателю ГФС Украины до 7 января 2024 года с альтернативой внесения залога в размере 120 780 000 грн. По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение ВАКС - без изменений - говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

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Бывший чиновник подозревается в получении в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с возмещением НДС в значительном размере юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

В октябре 200 г. суд избрал для экс-главы ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 523 млн грн.

В феврале 2023 г. сообщалось, что следствие по делу в отношении бывшего председателя ГФС Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере-более 722 млн грн, завершено.

Дело экс-главы ГФС Насирова относительно взятки в 722 млн грн направили к суда в мае.