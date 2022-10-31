Арешт із рекордною заставою у 523 млн грн: ВАКС обрав Насірову запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суддя ВАКС обрала для ексголови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 523 млн грн. Строк дії тримання під вартою до 17 грудня 2022 року, передає УНН.
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"31 жовтня слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишньому Голові ДФС України, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень.
Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Додамо
Як повідомили у Бюро, у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).
Нагадаємо
За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.