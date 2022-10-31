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Арешт із рекордною заставою у 523 млн грн: ВАКС обрав Насірову запобіжний захід

Арешт із рекордною заставою у 523 млн грн: ВАКС обрав Насірову запобіжний захід

Київ • УНН

 • 260865 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суддя ВАКС обрала для ексголови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 523 млн грн. Строк дії тримання під вартою до 17 грудня 2022 року, передає УНН.

Цитата

"31 жовтня слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишньому Голові ДФС України, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень.

Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Додамо

Як повідомили у Бюро, у разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо

За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

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