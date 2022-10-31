Арест с рекордным залогом в 523 млн грн: ВАКС избрал Насирову меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Судья ВАКС избрала для экс-главы ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 523 млн грн. Срок действия содержания под стражей до 17 декабря 2022 года, передает УНН.
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"31 октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения бывшему председателю ГФС Украины, который подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен.
Судья, заслушав участников процесса, частично удовлетворила ходатайство и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения 523,2 млн гривен залога", - говорится в сообщении НАБУ.
Добавим
Как сообщили в Бюро, в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).
Напомним
По версии следствия глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015 -2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.