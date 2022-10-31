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Арест с рекордным залогом в 523 млн грн: ВАКС избрал Насирову меру пресечения

Киев • УНН

 • 260864 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Судья ВАКС избрала для экс-главы ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 523 млн грн. Срок действия содержания под стражей до 17 декабря 2022 года, передает УНН.

Цитата

"31 октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения бывшему председателю ГФС Украины, который подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн гривен.

Судья, заслушав участников процесса, частично удовлетворила ходатайство и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения 523,2 млн гривен залога", - говорится в сообщении НАБУ.

Добавим

Как сообщили в Бюро, в случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним

По версии следствия глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015 -2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

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