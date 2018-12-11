Насиров собирается завтра появиться в ГФС

"Думаю, что завтра. Надеюсь, что завтра будут сделаны все документы, и я спокойно смогу продолжить свою работу", - отметил политик, отвечая на вопрос журналистов, когда он планирует прибыть на свое рабочее место.

По его словам, сегодня вечером он приехал в Кабинет министров, однако не смог попасть в здание правительства, поскольку "уже все закрыто". Он пояснил, что только в 17 часов завершилось заседание суда, которое возобновило его в должности, поэтому до конца рабочего дня прибыть на работу он не мог.

При этом он добавил, что приветствовать его еще рано - это можно будет сделать тогда, когда в Украине против него закроют "все ангажированные уголовные дела". Не сможет политик, по его словам, отпраздновать возобновление и в семейном кругу, так как его жена сейчас находится в командировке, а у него самого завтра утром много дел.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

Кабинет министров Украины обжалует решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Добавим, что Роман Насиров, которого сегодня суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы, может получить всю заработную плату за время отстранения от службы и освобождение от должности председателя ГФС, если Кабмин возобновит его полномочия.