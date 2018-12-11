Насіров збирається завтра з'явитись у ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роман Насіров, якого суд поновив на посаді голова Державної фіскальної служби (ДФС), планує завтра прибути на своє робоче місце. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.
"Думаю, що завтра. Сподіваюсь, що завтра будуть зроблені всі документи, і я спокійно зможу продовжити свою роботу", - зазначив політик, відповідаючи на запитання журналістів, коли він планує прибути на своє робоче місце.
За його словами, сьогодні ввечері він приїхав до Кабінету міністрів, однак не зміг потрапити в будівлю уряду, оскільки "вже все зачинено". Він пояснив, що тільки о 17 годині завершилось засідання суду, яке поновило його на посаді, тож до завершення робочого дня прибути на роботу він не міг.
При цьому він додав, що вітати його ще зарано – це можна буде зробити тоді, коли в Україні проти нього закриють "всі заангажовані кримінальні справи". Не зможе політик, за його словами, відсвяткувати поновлення й у родинному колі, оскільки його дружина наразі перебуває у відрядженні, а в нього самого завтра зранку багато справ.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
Кабінет міністрів України оскаржуватиме рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.
Додамо, що Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, може отримати усю заробітну плату за час відсторонення від служби та звільнення з посади голови ДФС, якщо Кабмін поновить його повноваження.