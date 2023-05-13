Насыщенный уикенд Зеленского: встречи с лидерами Германии и Италии, Папой Римским и получение премии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. 13-14 мая Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит Германию и Италию, где у него запланированы встречи с лидерами этих стран, аудиенция у Папы Римского Франциска. Также Президенту Украины должны вручить премию Карла Великого, пишет УНН.

В субботу и воскресенье Зеленский, по сообщениям европейских СМИ, проведет переговоры и канцлером Германии Олафом Шольцем, федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Также президент Украины должен встретиться с Папой Римским Франциском.

Кроме этого, сообщается, что 14 мая Зеленский посетит немецкий город Аахен, где ему вручат премию Карла Великого.

В Офисе Президента визит в две европейские страны, как и все его поездки во время войны, не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним

Полиция Берлина расследует утечку информации о визите Зеленского в Германию

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