Насыщенный уикенд Зеленского: встречи с лидерами Германии и Италии, Папой Римским и получение премии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. 13-14 мая Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит Германию и Италию, где у него запланированы встречи с лидерами этих стран, аудиенция у Папы Римского Франциска. Также Президенту Украины должны вручить премию Карла Великого, пишет УНН.
В субботу и воскресенье Зеленский, по сообщениям европейских СМИ, проведет переговоры и канцлером Германии Олафом Шольцем, федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Также президент Украины должен встретиться с Папой Римским Франциском.
Кроме этого, сообщается, что 14 мая Зеленский посетит немецкий город Аахен, где ему вручат премию Карла Великого.
В Офисе Президента визит в две европейские страны, как и все его поездки во время войны, не подтверждают, но и не опровергают.
Напомним
Полиция Берлина расследует утечку информации о визите Зеленского в Германию