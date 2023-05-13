Насичений вікенд Зеленського: зустрічі з лідерами Німеччини та Італії, Папою Римським і отримання премії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. 13-14 травня Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, відвідає Німеччину та Італію, де у нього заплановані зустрічі з лідерами цих країн, аудієнція у Папи Римського Франциска. Також Президенту України мають вручити премію Карла Великого, пише УНН.
У суботу та неділю Зеленский, за повідомленнями європейских ЗМІ, проведе переговори і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Також президент України має зустрітися з Папою Римським Франциском.
Окрім цього, повідомляється, що 14 травня Зеленський відвідає німецьке місто Аахен, де йому вручать премію Карла Великого.
В Офісі Президента візит до двох європейських країн, як і всі його поїздки під час війни, не підтверджують, але і не спростовують.
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