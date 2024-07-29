Киев • УНН
31-летний винничанин пытался вплавь нелегально пересечь границу с Молдовой, прячась в камышах. Нарушителя задержали пограничники, ему грозит административная ответственность и штраф.
Мужчину, который вплавь пытался попасть в Молдову, обнаружили пограничники. От правоохранителей он прятался в камышах. Теперь мужчине грозит административная ответственность и штраф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Детали
В камышах 31-летний винничанин лишь пережидал, а дальше планировал продолжить заплыв до Приднестровского региона Молдовы.
Путешествие спланировал заранее, позаботившись даже о водонепроницаемости документов и личных вещей.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему грозит штраф - за нарушение правил пограничного режима.
Анулювали "гарячі путівки" до Молдови: прикордонники на Одещині затримали 15 чоловіків поблизу кордону25 июля 2024, 14:51 • 21605 просмотров