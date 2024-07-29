Мужчину, который вплавь пытался попасть в Молдову, обнаружили пограничники. От правоохранителей он прятался в камышах. Теперь мужчине грозит административная ответственность и штраф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Детали

В камышах 31-летний винничанин лишь пережидал, а дальше планировал продолжить заплыв до Приднестровского региона Молдовы.

Путешествие спланировал заранее, позаботившись даже о водонепроницаемости документов и личных вещей.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему грозит штраф - за нарушение правил пограничного режима.

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