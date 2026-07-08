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"У нас одна и общая угроза — россия": Зеленский провел "важный и нужный разговор" с президентом Польши

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО, разговор длился более часа. Лидеры договорились продолжить диалог, признав общей угрозой россию.

"У нас одна и общая угроза — россия": Зеленский провел "важный и нужный разговор" с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким — «был важный и нужный разговор», договорились продолжить диалог, передает УНН.

Встретились с Президентом Польши Каролем Навроцким. Был важный и нужный разговор, мы говорили больше часа. Угроза у нас одна и общая: это россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать объединенно 

- заявил Зеленский.

По словам Президента Украины, «нашим странам нужны только сильные отношения».

Договорились продолжить диалог 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский договорился о встрече с премьером Венгрии, обсуждается встреча с президентом Польши08.07.26, 15:01 • 2360 просмотров

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия «имени Героев УПА».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название «имени Героев УПА» в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши «Новой почтой».

Впоследствии в Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона.

Антонина Туманова

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