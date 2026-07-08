Зеленский договорился о встрече с премьером Венгрии, обсуждается встреча с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита в Анкаре договорился о встрече с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, о чем сообщил сам венгерский премьер, а также возможна встреча с президентом Польши Каролем Навроцким, что сообщили журналистам в Офисе Президента, пишет УНН.

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"Вчера я разговаривал с Президентом Зеленским, и мы договорились, что встретимся в Будапеште или Киеве в ближайшее время, а затем вместе поедем в Закарпатье, в Берегово", - сказал Мадьяр, как его цитируют венгерские СМИ, в видео после короткого разговора с Зеленским в Анкаре.

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В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого также сообщили о встрече польского президента с Зеленским на полях саммита 7 июля.

Президент Республики Польша Навроцкий в Анкаре, как цитируют его в канцелярии, указал: "Вчера мы также провели разговор вежливости с президентом Зеленским". При этом он указал, что его "позиция по вопросам, касающимся нашей двусторонней напряженности, остается неизменной", ссылаясь на связанный с УПА вопрос. "Однако это не исключает нашего диалога - это само собой разумеющееся в мире дипломатии. Мы продолжаем диалог и разделяем общую угрозу со стороны российской федерации", - указал Навроцкий.

Разговор подтвердили в ОП, не исключив возможную встречу.

"Вчера вечером президенты говорили, это был недолгий разговор, и договорились, что сегодня попробуют согласовать графики, чтобы еще могла быть встреча", - сказал журналистам советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

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