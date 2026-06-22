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В Польше нет внутренней борьбы - Навроцкий ответил Зеленскому

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польское общество "едино в осуждении действий украинских националистов". Он опроверг наличие внутриполитической борьбы из-за решения лишить Зеленского ордена Белого Орла.

В Польше нет внутренней борьбы - Навроцкий ответил Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на заявления о внутриполитической борьбе в польском обществе из-за решения лишить Украину ордена Белого Орла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

По словам Навроцкого, польская сторона категорически не приемлет "красно-черный бандеровский флаг", а дискуссия лежит исключительно в плоскости разного восприятия истории.

Владимир, дорогой господин президент, спор вообще не касается внутренних вопросов Польши. Их не существует, потому что все поляки знают и понимают, сколько зла причинили полякам, польским детям, украинские националисты. Президент Зеленский ошибается

- говорится в заявлении.

Он добавил, что польское общество и политики являются "абсолютно едиными в вопросе осуждения действий украинских националистов во времена Второй мировой войны и никакого внутреннего конфликта здесь нет".

Контекст

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Решение принято после того, как Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины Владимира Зеленского о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА" в конце мая.

Орден Белого Орла Владимиру Зеленскому в 2023 году вручил тогдашний президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский отправил орден Белого Орла обратно президенту Польши "Новой почтой".

В знак поддержки и солидарности с украинским лидером Посол Украины в Польше Василий Боднар вернул кавалерский крест ордена "За заслуги Республики Польша".

Одновременно с ним министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого Орла стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

На конфликтную ситуацию также отреагировал второй президент Украины Леонид Кучма. Он тоже вернул свой орден Белого Орла и призвал не ставить прошлое выше будущего в отношениях между Украиной и Польшей.

Его примеру последовал третий президент Украины Виктор Ющенко. Он также отказался от высокой польской награды. Ющенко считает, что решение лишить ордена действующего лидера государства затрагивает весь украинский народ.

Вслед за Ющенко и Кучмой пятый президент Украины Петр Порошенко тоже отказался от высшего ордена Польши. Он назвал решение Навроцкого ошибочным и таким, что вредит украинско-польским отношениям.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается отменять присвоенное одному из подразделений ВСУ почетное название "Героев УПА", несмотря на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

Евгений Устименко

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