Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков
Киев • УНН
Зеленский похвалил украинскую противовоздушную оборону, заявив, что до Рождества было сбито почти 30 беспилотников и российских самолетов, подчеркнув растущую силу Украины и необходимость для вражеских пилотов пересмотреть свое участие.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО будет становиться только сильнее и добавил, что "каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне", передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета.
"За один вечер! В общем, сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно! Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск, - просто молодцы! Спасибо вам! Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", - резюмировал Зеленский.
"За неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой" - Зеленский25 декабрь 2023, 12:54 • 20112 просмотров
Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков
Зеленский похвалил украинскую противовоздушную оборону, заявив, что до Рождества было сбито почти 30 беспилотников и российских самолетов, подчеркнув растущую силу Украины и необходимость для вражеских пилотов пересмотреть свое участие.
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