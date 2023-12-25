Наша ПВО будет становиться только сильнее: Зеленский предостерег российских летчиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО будет становиться только сильнее и добавил, что "каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне", передает УНН.

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Зеленский отметил, что в вечер перед Рождеством, наши воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета.

"За один вечер! В общем, сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно! Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск, - просто молодцы! Спасибо вам! Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", - резюмировал Зеленский.

"За неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой" - Зеленский