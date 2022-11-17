"Наш курс на либерализацию": Шмыгаль о роли государства в экономике после войны

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На вопрос, какой будет политика на этапе восстановления, Шмыгаль ответил:

"Сейчас видны сигналы, как мы двигаемся. Мы, очевидно, хотим снизить роль государства в экономике. Несмотря на это, мы хотим создать очень четкие правила, потому что мы не можем отпустить для того, чтобы образовались монополии, злоупотребления", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, роль государства в экономике в дальнейшем будет минимизирована, в частности через инструменты приватизации и диджитализации.

"Поэтому наш курс больше на либерализацию после войны, но это должна быть сознательная либерализация в пределах установленных жестких правил", – отметил премьер-министр.

Напомним

Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят украинцы и бизнес в следующем году, правительство направит на армию и безопасность страны.