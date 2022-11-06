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Майже 90% податків та зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль

Майже 90% податків та зборів у 2023 році будуть спрямовані на армію та безпеку – Шмигаль

Київ • УНН

 • 237068 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Про це підбиваючи підсумки роботи уряду за тиждень повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня.

"У цифрах маємо наступне: 1,1 трлн грн на ЗСУ та безпеку. Майже 450 млрд грн на соціальні програми та пенсії. 176 млрд грн на охорону здоров’я і 156 млрд грн на освіту. Це чотири головні статті видатків. Власні доходи держави складуть 1,3 трлн грн, а видатки — 2,6 трлн грн. Дефіцит у більш ніж 20% ВВП плануємо закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведемо перемовини про нові програми фінансування", - наголосив він.

Крім цього, Шмигаль додав, що до тепла вже підключена половина об’єктів у країні. У газосховищах 14,5 млрд кубів газу, що достатньо для проходження зими.

"Енергетики 24/7 продовжують ремонти, аби відновити стабільне енергопостачання. Україна отримала від донорів уже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом. 12 країн підтримують нас необхідним обладнанням для ремонтів. Тарифи на цей опалювальний сезон не зростають, субсидії виділяються. Робимо все, аби кожен українець зимою був зі світлом і теплом", - зазначив він.

Прем’єр-міністр також сказав, що завдяки грантам від уряду за програмою "єРобота" створено вже понад 650 нових бізнесів. Це тисячі робочих місць і мільйони гривень податків для армії та країни. У держбюджеті-2023 передбачали, що програма "єРобота" продовжиться, аби допомогти створити ще більше нових підприємств та робочих місць. Так само наступного року продовжиться і програма доступних кредитів "5-7-9", завдяки якій бізнес отримав 60 млрд грн з початку повномасштабної війни, наголосив він.

"Продовжуємо допомагати внутрішнім переселенцям. Розширено можливості для отримання пільгової іпотеки для ВПО. Зокрема це стосується збільшення строків та площі, на яку надаються пільгові позики. Також спрямували додаткові 34 млн грн на компенсації державним і комунальним закладам за безоплатне розміщення переселенців. Зараз у таких закладах перебувають 150 тисяч людей", - зазначив Шмигаль та додав, що від початку повномасштабної війни держава компенсувала закладам понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг.

"4 місяці працює зернова ініціатива. За цей час більш як 10 млн тонн української агропродукції відправлено до 43 країн світу. Ініціатива сприяє подоланню світової продовольчої кризи та покращує ситуацію для наших аграрії та економіки загалом. Україна зацікавлена в її продовженні та працює для цього з ООН, Туреччиною та іншими партнерами", - підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо 

Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.

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