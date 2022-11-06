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Почти 90% налогов и сборов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность – Шмыгаль

Почти 90% налогов и сборов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 237063 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Почти 90% всех налогов и сборов, которые будут уплачены гражданами и бизнесом в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Об этом подводя итоги работы правительства за неделю сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, принятый на этой неделе.

"В цифрах есть следующее: 1,1 трлн грн на ВСУ и безопасность. Почти 450 млрд грн на социальные программы и пенсии. 176 млрд грн на здравоохранение и 156 млрд грн на образование. Это четыре главных статьи расходов. Собственные доходы государства составят 1,3 трлн грн, а расходы — 2,6 трлн грн. Дефицит в более чем 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования", - подчеркнул он. 

Кроме этого, Шмыгаль добавил, что к теплу уже подключена половина объектов в стране. В газохранилищах 14,5 млрд кубов газа, что достаточно для прохождения зимы.

"Энергетики 24/7 продолжают ремонты, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение. Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время. 12 стран поддерживают нас необходимым оборудованием для ремонтов. Тарифы на этот отопительный сезон не растут, субсидии выделяются. Делаем все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом", - отметил он.

Премьер-министр также сказал, что благодаря грантам от правительства по программе "єРобота" создано уже более 650 новых бизнесов. Это тысячи рабочих мест и миллионы гривен налогов для армии и страны. В госбюджете-2023 предусматривали, что программа "єРобота" продолжится, чтобы помочь создать еще больше новых предприятий и рабочих мест. Так же в следующем году продолжится и программа доступных кредитов "5-7-9", благодаря которой бизнес получил 60 млрд грн с начала полномасштабной войны, подчеркнул он.

"Продолжаем помогать внутренним переселенцам. Расширены возможности для получения льготной ипотеки для ВПЛ. В частности это касается увеличения сроков и площади, на которую предоставляются льготные займы. Также направили дополнительные 34 млн грн на компенсации государственным и коммунальным учреждениям за бесплатное размещение переселенцев. Сейчас в таких заведениях находятся 150 тысяч человек", - отметил Шмыгаль и добавил, что с начала полномасштабной войны государство компенсировало заведениям более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг.

"4 месяца работает зерновая инициатива. За это время более 10 млн тонн украинской агропродукции отправлено в 43 страны мира. Инициатива способствует преодолению мирового продовольственного кризиса и улучшает ситуацию для наших аграриев и экономики в целом. Украина заинтересована в ее продолжении и работает для этого с ООН, Турцией и другими партнерами", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним 

Европейский Союз на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.

Украинские Национальные Новости

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