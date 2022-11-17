"Наш курс на лібералізацію": Шмигаль про роль держави в економіці після війни

Цитата

На запитання, якою буде політика на етапі відбудови, Шмигаль відповів:

"Наразі видно сигнали як ми рухаємося. Ми, очевидно, хочемо зменшити роль держави в економіці. Попри це, ми хочемо створити дуже чіткі правила, тому що ми не можемо відпустити для того, щоб утворилися монополії, зловживання", – розповів Шмигаль.

За його словами, роль держави в економіці надалі буде мінімізована, зокрема через інструменти приватизації та диджиталізації.

"Тому наш курс більше на лібералізацію після війни, але це має бути свідома лібералізація в межах установлених жорстких правил", – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять українці та бізнес наступного року, уряд спрямує на армію та безпеку країни.