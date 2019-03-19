Население Украины в январе сократилось на 30,5 тыс. человек

Сообщается, что численность населения в Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42122,7 тыс. человек, что на 30,5 тыс. человек меньше, чем в январе 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, численность украинского населения уменьшилась на 242,3 тыс. человек.

По данным Госстата, остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 45 родившихся.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, демографы прогнозируют дальнейшее сокращение населения Украины.