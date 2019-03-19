Населення України за січень скоротилося на 30,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За січень 2019 року чисельність українського населення зменшилася на 30,5 тис. осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
Повідомляється, що чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2019 року становила 42122,7 тисяч осіб, що на 30,5 тисяч осіб менше, ніж у січні 2019 року. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, чисельність українського населення зменшилася на 242,3 тисячі осіб.
За даними Держстату, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 45 народжених.
У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН, демографи прогнозують подальше скорочення населення України.