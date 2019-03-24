НАСА: в атмосфере Земли произошел мощный взрыв метеора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Национальное космическое агентство США НАСА заявило на этой неделе о том, что 18 декабря 2018 года в атмосфере Замли взорвался метеор с мощностью взрыва, равной примерно 10 атомным бомбам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
По данным НАСА, этот взрыв был вторым по величине метеорным ударом с тех пор, как организация начала отслеживать их 30 лет назад. Взрыв метеора над Челябинском (Россия) в феврале 2013 года считается самым мощным за всю историю наблюдений НАСА.
Метеор на Беринговым морем весил около 1500 тонн, имел диаметр около 1 метра и проходил через атмосферу со скоростью около 35 км в секунду.
Взрыв произошел на высоте 28 км над Тихим океаном и имел мощность, эквивалентную 173 килотоннам в тротиловом эквиваленте - примерно в 10 раз больше энергии атомной бомбы, которую Соединенные Штаты взорвали над Хиросимой во время Второй мировой войны.
В НАСА об этом событии заявили только на этой неделе на конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе (США). Взрыв метеорита не был никем замечен из-за того, что он взорвался над Беринговым морем, где на сотни километров вокруг никто не живет.
Взрывную волну от метеорита зафиксировали противоракетные системы ВВС США в Тихом океане.
Напомним, в американском штате Мичиган, вблизи города Детройт, 16 января зафиксировали падение метеорита что стало причиной небольшого землетрясения.