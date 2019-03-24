НАСА: в атмосфері Землі стався потужний вибух метеора

За даними НАСА, цей вибух був другим за величиною метеорних ударів з тих пір, як організація почала відстежувати їх 30 років тому. Вибух метеора над Челябінськом (Росія) в лютому 2013 року вважається найпотужнішим за всю історію спостережень НАСА.

Метеор на Берінговим морем важив близько 1500 тонн, мав діаметр близько 1 метра і проходив через атмосферу зі швидкістю 35 кілометрів на секунду.

Вибух стався на висоті 28 км над Тихим океаном і мав потужність, еквівалентну 173 кілотоннам у тротиловому еквіваленті - приблизно в 10 разів більше енергії атомної бомби, яку Сполучені Штати підірвали над Хіросімою під час Другої світової війни.

У НАСА про цю подію заявили тільки на цьому тижні на конференції по місячних і планетарних науках в Техасі (США). Вибух метеорита був ніким не помічений через те, що він вибухнув над Берінговим морем, де на сотні кілометрів навколо ніхто не живе.

Вибухову хвилю від метеора зафіксували протиракетні системи ВПС США в Тихому океані.

Нагадаємо, в американському штаті Мічиган, поблизу міста Детройт, 16 січня зафіксували падіння метеорита, що спричинило невеликий землетрус.