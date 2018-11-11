NASA рассказало историю происхождения прямоугольного айсберга

Айсберг с необычными прямыми углами снял специалист агентства Джереми Харбек во время полета в рамках исследовательской программы по наблюдению за полярными льдами IceBridge. Изначально из-за формы айсберга ученые предположили, что он только что откололся от шельфового ледника Ларсена.

Однако анализ спутниковых снимков показал, что айсберг сформировался ещё в ноябре 2017 года, всего через несколько месяцев после того, как от ледника откололся другой огромный айсберг, который получил название A-68. На тот момент длина айсберга составляла около четырех километров. Затем айсберг начал двигаться на север: как отмечается в сообщении, попутно он постоянно сталкивался с другим льдом, потерял более двух километров длины и постепенно обточился до своей нынешней формы, видной на снимке спутника Landsat 8.

"К ноябрю 2018 айсберг вышел в открытую воду - теперь это просто еще одна масса льда на пути к собственной смерти", - говорится в сообщении NASA.

Как ранее информировал УНН, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили в Антарктиде айсберг в форме прямоугольника. Айсберг был обнаружен в рамках программы IceBridge, посвященной отслеживанию изменений полярных льдов. Его диагональ, по предварительным оценкам, составляет около 1,6 км. Исследователи отмечают, что подобная геометрическая форма - не редкость. Они сравнивают ее с надломленными ногтями - в обоих случаях характерно образование разлома по прямой линии. А вода, попадающая в трещины, размывает края айсберга, способствуя отделению его от ледника.