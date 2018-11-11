NASA розповіло історію походження прямокутного айсберга
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Знаменитий прямокутний айсберг в Антарктиці, сфотографований NASA у середині жовтня відколовся від шельфового льодовика Ларсена ще рік тому і за цей час пережив безліч зіткнень з іншими айсбергами. Про це інформує УНН із посиланням на блог NASA Earth Matters.
Айсберг із незвичними прямими кутами зняв фахівець агентства Джеремі Харбек під час польоту в рамках дослідницької програми зі спостереження за полярними льодами IceBridge. Спочатку через форми айсберга вчені припустили, що він тільки що відколовся від шельфового льодовика Ларсена.
Однак аналіз супутникових знімків показав, що айсберг сформувався ще в листопаді 2017 року, всього через кілька місяців після того, як від льодовика відколовся інший величезний айсберг, який отримав назву A-68. На той момент довжина айсберга становила близько чотирьох кілометрів. Потім айсберг почав рухатися на північ: як зазначається в повідомленні, на шляху він постійно стикався з іншим льодом, втратив понад два кілометри довжини і поступово обточився до своєї нинішньої форми, видною на знімку супутника Landsat 8, зробленому 14 жовтня, за два дні до польоту IceBridge.
“До листопада 2018 року айсберг вийшов у відкриту воду — тепер це просто ще одна маса льоду на шляху до власної смерті”, — йдеться в повідомленні NASA.
Як раніше інформував УНН, у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) виявили в Антарктиді айсберг у формі прямокутника. Айсберг був виявлений у рамках програми IceBridge, присвяченій відстеженню змін полярних льодів. Його діагональ, за попередніми оцінками, становить близько 1,6 км. Дослідники відзначають, що подібна геометрична форма — не рідкість. Вони порівнюють її із надламаними нігтями — в обох випадках характерне утворення розлому по прямій лінії. А вода, що потрапляє в тріщини, розмиває краю айсберга, сприяючи відділенню його від льодовика.