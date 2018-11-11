NASA розповіло історію походження прямокутного айсберга

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Знаменитий прямокутний айсберг в Антарктиці, сфотографований NASA у середині жовтня відколовся від шельфового льодовика Ларсена ще рік тому і за цей час пережив безліч зіткнень з іншими айсбергами. Про це інформує УНН із посиланням на блог NASA Earth Matters.