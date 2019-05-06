NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Астрономы NASA поделились в блоге наиболее детальным изображением Вселенной, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Оно состоит из 7500 фотографий, которые телескоп Hubble снимал в течение 16 лет. В снимок уместилось 265 тысяч галактик, а его оригинальное разрешение составляет 20 791 на 19 201 пиксель
Космическое агентство назвало снимок “книгой по истории галактик”, так как на нем показаны звездные системы, которые сформировались спустя лишь 500 миллионов лет после Большого взрыва.
Оценить труд ученых можно двумя способами: посмотреть видео NASA или загрузить файл (переход для загрузки изображения по ссылке — ред.), которое “весит” один гигабайт.
Стоит также напомнить, что недавно в NASA рассказали о возможных способах спасения при приближении к Земле астероида.