NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 63737 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91921 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101411 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126619 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112567 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144754 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130258 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Киев  •  УНН

 • 23582 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Астрономы NASA поделились в блоге наиболее детальным изображением Вселенной, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Оно состоит из 7500 фотографий, которые телескоп Hubble снимал в течение 16 лет. В снимок уместилось 265 тысяч галактик, а его оригинальное разрешение составляет 20 791 на 19 201 пиксель

Космическое агентство назвало снимок “книгой по истории галактик”, так как на нем показаны звездные системы, которые сформировались спустя лишь 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Оценить труд ученых можно двумя способами: посмотреть видео NASA или загрузить файл (переход для загрузки изображения по ссылке — ред.), которое “весит” один гигабайт.

Стоит также напомнить, что недавно в NASA рассказали о возможных способах спасения при приближении к Земле астероида.

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