NASA опублікувало найдетальніше зображення Всесвіту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Астрономи NASA поділилися в блозі найбільш детальним зображенням Всесвіту, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору.
Воно складається з 7500 фотографій, які телескоп Hubble знімав протягом 16 років. У знімок вмістилося 265 тисяч галактик, а його оригінальна роздільна здатність складає 20 791 на 19 201 піксель
Космічне агентство назвало знімок “книгою з історії галактик”, так як на ньому показані зоряні системи, які сформувалися через лише 500 мільйонів років після Великого вибуху.
Оцінити працю вчених можна двома способами: подивитися відео NASA або завантажити фото (перехід для завантаження зображення за посиланням — ред.), яке “важить” один гігабайт.
Варто також нагадати, що нещодавно у NASA розповіли про ймовірні способи порятунку при наближенні до Землі астероїда.