У NASA розповіли про ймовірні способи порятунку при наближенні до Землі астероїда

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У разі наближення до Землі великого астероїда є два варіанти дій: відхилити його від маршруту і евакуювати людей з ймовірного місця падіння. Про це розповіли фахівці з планетарної безпеки NASA, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.