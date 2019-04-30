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У NASA розповіли про ймовірні способи порятунку при наближенні до Землі астероїда

У NASA розповіли про ймовірні способи порятунку при наближенні до Землі астероїда

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У разі наближення до Землі великого астероїда є два варіанти дій: відхилити його від маршруту і евакуювати людей з ймовірного місця падіння. Про це розповіли фахівці з планетарної безпеки NASA, повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Фахівці з планетарної оборони розповіли, що зіткнення з астероїдами відбувалися за історію людства частіше, ніж вважає більшість людей і до загрози зіткнення астероїда з Землею варто ставитися серйозно.

У NASA розповіли, про першочергові дії у разі появи такої загрози: першим кроком буде точне вимірювання швидкості і траєкторії руху об'єкта.

Після цього необхідно буде прийняти рішення: спробувати запобігти зіткненню, відхиливши астероїд, або евакуювати область, в яку він може потрапити.

Фахівці переконані, що спроба розбити великий астероїд на дрібні не дасть позитивного результату - адже частина фрагментів все одно досягне поверхні Землі.

Найбільш імовірним варіантом розвитку подій в NASA назвали евакуацію зони ураження, особливо в разі якщо астероїд менше 50 метрів в поперечнику.

Фахівці планетарної безпеки також заявили, що людство повинно бути готове до того, що подібні події можуть відбуватися орієнтовно кожні 60 років.

Нагадаємо, потенційно небезпечний астероїд GC6, розміром з будинок, пролетів на відстані в 219 тис. км від планети.

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