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В NASA рассказали о вероятных способах спасения при приближении к Земле астероида

В NASA рассказали о вероятных способах спасения при приближении к Земле астероида

Киев  •  УНН

 • 19725 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В случае приближения к Земле крупного астероида есть два варианта действий: отклонить его от маршрута и эвакуировать людей из вероятного места падения. Об этом рассказали специалисты по планетарной безопасности NASA, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Специалисты по планетарной обороне рассказали, что столкновения с астероидами происходили за историю человечества чаще, чем считает большинство людей и к угрозе столкновения астероида с Землей стоит относиться серьезно.

В NASA рассказали, о первоочередных действиях в случае появления такой угрозы: первым шагом будет точное измерение скорости и траектории движения объекта.

После этого необходимо будет принять решение: попытаться предотвратить столкновение, отклонив астероид, или эвакуировать область, в которую он может попасть.

Специалисты убежденны, что попытка разбить крупный астероид на мелкие не даст позитивного результата – ведь часть фрагментов все равно достигнет поверхности земли.

Наиболее вероятным вариантом развития событий в NASA назвали эвакуацию зоны поражения, особенно в случае если астероид меньше 50 метров в поперечнике.

Специалисты планетарной безопасности также заявили, что человечество должно быть готово к тому, что подобные события могут происходить ориентировочно каждые 60 лет.

Напомним, потенциально опасный астероид GC6, размером с дом, пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от планеты.

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