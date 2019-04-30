В NASA рассказали о вероятных способах спасения при приближении к Земле астероида
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В случае приближения к Земле крупного астероида есть два варианта действий: отклонить его от маршрута и эвакуировать людей из вероятного места падения. Об этом рассказали специалисты по планетарной безопасности NASA, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Специалисты по планетарной обороне рассказали, что столкновения с астероидами происходили за историю человечества чаще, чем считает большинство людей и к угрозе столкновения астероида с Землей стоит относиться серьезно.
В NASA рассказали, о первоочередных действиях в случае появления такой угрозы: первым шагом будет точное измерение скорости и траектории движения объекта.
После этого необходимо будет принять решение: попытаться предотвратить столкновение, отклонив астероид, или эвакуировать область, в которую он может попасть.
Специалисты убежденны, что попытка разбить крупный астероид на мелкие не даст позитивного результата – ведь часть фрагментов все равно достигнет поверхности земли.
Наиболее вероятным вариантом развития событий в NASA назвали эвакуацию зоны поражения, особенно в случае если астероид меньше 50 метров в поперечнике.
Специалисты планетарной безопасности также заявили, что человечество должно быть готово к тому, что подобные события могут происходить ориентировочно каждые 60 лет.
Напомним, потенциально опасный астероид GC6, размером с дом, пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от планеты.