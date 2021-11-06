NASA: на Марсе Curiosity обнаружил новые органические образцы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Марсоход Curiosity, запущенный NASA еще в ноябре 2011 года, смог обнаружить новые соединения на Красной планете, которые могут свидетельствовать о существовании там ранее органических форм жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Popular Science.
Детали
"Еще в 2017 году, когда марсоход Curiosity собирал образцы грязи с марсианской дюны Багнольд, космический аппарат подвергся неожиданной поломки: его сверло внезапно вышло из строя",- отмечает издание.
Вместо того, чтобы остановить миссию, ученые NASA изменили технику отбора проб таким образом, чтобы марсоход помещал образцы почвы не в пустые контейнеры, а в чаши с химическим раствором.
"Этот тип забора проб, известный как эксперимент с влажным отбором, помог ученым обнаружить органические молекулы, которые еще не были замечены на Красной планете“,- говорится в сообщении.
В частности, марсоход идентифицировал бензойную кислоту, которая ранее не фигурировала в качестве органических “находок” на Марсе. Как утверждают ученые, это соединение является “особенно хорошим индикатором биосигнатур”, то есть имеет происхождение из органических форм — бывших живых организмов на Красной планете.
Дюна Бангольд, где был добыт образец, находится в кратере Гейла. По мнению ученых, раньше там было марсианское озеро, что делает это место перспективным для поиска признаков прошлой жизни на планете.
Добавим
Ранее марсоходы проявляли другие органические материалы, в том числе тіофени, бензол, толуол и небольшие углеродные цепи в образцах нагретого специальными лучами почвы. Новый метод “влажного отбора” позволил выявить другие соединения.
Напомним
NASA зафиксировали впечатляющий кадр туманности.