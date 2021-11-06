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NASA: на Марсі Curiosity виявив нові органічні зразки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Марсохід Curiosity, запущений NASA ще в листопаді 2011 року, зміг виявити нові сполуки на Червоній планеті, які можуть свідчити про існування там раніше органічних форм життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Popular Science.

NASA: на Марсі Curiosity виявив нові органічні зразки

Деталі

"Ще у 2017 році, коли марсохід Curiosity збирав зразки бруду з марсіанської дюни Багнольд, космічний апарат зазнав несподіваної поломки: його свердло раптово вийшло з ладу",- зазначає видання.

Замість того, щоби зупинити місію, вчені NASA змінили техніку відбору проб таким чином, щоб марсохід поміщав зразки ґрунту не в порожні контейнери, а в чаші з хімічним розчином.

"Цей тип забору проб, відомий як експеримент із вологим відбором, допоміг вченим виявити органічні молекули, які ще не були помічені на Червоній планеті“,- зауважується в повідомленні.

Зокрема, марсохід ідентифікував бензойну кислоту, яка раніше не фігурувала в якості органічних “знахідок” на Марсі. Як стверджують учені, ця сполука є “особливо гарним індикатором біосигнатур”, тобто має походження з органічних форм — колишніх живих організмів на Червоній планеті.

Дюна Бангольд, де був видобутий зразок, знаходиться в кратері Гейла. На думку вчених, раніше там було марсіанське озеро, що робить це місце перспективним для пошуку ознак колишнього життя на планеті.

Додамо

Раніше марсоходи виявляли інші органічні матеріали, у тому числі тіофени, бензол, толуол і невеликі вуглецеві ланцюги у зразках нагрітого спеціальними променями ґрунту. Новий метод “вологого відбору” дозволив виявити інші сполуки.

Нагадаємо

NASA зафіксували вражаючий кадр туманності.

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