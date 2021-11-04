NASA зафіксували вражаючий кадр туманності
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Космічна обсерваторія “Чандра”, яка належить Національному управлінню з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), зафіксувала кадр туманності IC 443, що є залишком наднової у сузір’ї Близнята. Повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт обсерваторії “Чандр”.
Деталі
“IC 443 розташована майже за 5 тисяч світлових років від Землі у сузір’ї Близнята”, — пише пресслужба.
Туманність є залишками уламків внаслідок вибуху наднової, який стався близько 10 тисяч років тому.
It’s #JellyfishDay! The #Jellyfish Nebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago. pic.twitter.com/tu4CZq6kWb— Chandra Observatory (@chandraxray) November 3, 2021
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