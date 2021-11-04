NASA зафіксували вражаючий кадр туманності

Деталі

“IC 443 розташована майже за 5 тисяч світлових років від Землі у сузір’ї Близнята”, — пише пресслужба.

Туманність є залишками уламків внаслідок вибуху наднової, який стався близько 10 тисяч років тому.

It’s #JellyfishDay! The #Jellyfish Nebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago. pic.twitter.com/tu4CZq6kWb

Нагадаємо

Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик.