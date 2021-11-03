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Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик (фото)

Київ • УНН

 • 26776 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Космічна рентгенівська обсерваторія “Чандра” Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532). Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter обсерваторії.

Телескоп NASA показав надмасивне скупчення галактик (фото)

Деталі

“З масою приблизно у квадрильйон (тисячу трильйонів) разів більше, ніж у нашого Сонця, скупчення галактик RX J1532 вважається надзвичайно масивним”, — йдеться у повідомленні. Повідомляється, що поблизу центру цього скупчення розташована велика еліптична галактика, в якій знаходиться одна з найпотужніших надмасивних чорних дір, які були відкриті досі.

Нагадаємо

NASA створила моделі змін врожайності зернових культур по всій планеті в наслідок змін клімату.

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