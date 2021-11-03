Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик (фото)

Детали

“С массой примерно в квадриллион (тысячу триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным”, — говорится в сообщении. Сообщается, что вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты до сих пор.

Напомним

NASA создала модели изменений урожайности зерновых культур по всей планете в следствие изменений климата.