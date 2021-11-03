Телескоп NASA показал сверхмассивное скопление галактик (фото)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Космическая рентгеновская обсерватория “Чандра” Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала скопления галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter обсерватории.
Детали
“С массой примерно в квадриллион (тысячу триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным”, — говорится в сообщении. Сообщается, что вблизи центра этого скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты до сих пор.
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