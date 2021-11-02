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NASA дослідила, як зміни клімату вплинуть на врожайність зернових культур

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. NASA створила моделі змін врожайності зернових культур по всій планеті в наслідок змін клімату. Дослідження були опубліковані в журналі Nature Food, повідомляє УНН.

NASA дослідила, як зміни клімату вплинуть на врожайність зернових культур

Деталі

NASA створило близько 240 глобальних моделей, того як кліматичні зміни вплинуть на різні сільгоспкультури. З найбільшою впевненістю дослідники заявляють про зміни у врожайності кукурудзи та пшениці.

NASA використало сучасне моделювання клімату та сільського господарства, щоб визначити зміну врожайності через прогнозоване підвищення температури, зміну структури опадів і підвищені концентрації вуглекислого газу на поверхні внаслідок викидів парникових газів, спричинених людиною.

За даними дослідників NASA, зміна клімату може вплинути на виробництво кукурудзи і пшениці вже в 2030 році. За сценарієм високих викидів парникових газів урожайність кукурудзи знизиться на 24%, а пшениці потенційно може зрости приблизно на 17%. Досліджувалися також рис та соя, які продемонстрували зміни у врожайності в окремих регіонах, однак глобальні моделі щодо цих культур суттєво різнилися. Що ж стосується пшениці та кукурудзі, то глобальні моделі демонстрували приблизно однакові дані щодо цих культур.

“У Північній і Центральній Америці, Західній Африці, Центральній Азії, Бразилії та Китаї в найближчі роки і в подальшому врожайність кукурудзи потенційно знизиться, оскільки середні температури в цих регіонах підвищаться, що створить більший стрес для рослин”, — вважають в NASA. Пшениця ж за прогнозами отримає ширше розповсюдження на що вплине також і зростання рівня вуглекислого газу в атмосфері.

Водночас дослідники сходяться на думці, що вплив змін клімату на сільське господарство в подальші роки ставатиме все більш екстремальним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: COP26: світові лідери обіцяють покласти край вирубці лісів до 2030 року

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