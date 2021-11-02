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NASA исследовала, как изменения климата повлияют на урожайность зерновых культур

Киев • УНН

 • 19058 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. NASA создала модели изменений урожайности зерновых культур по всей планете в следствие изменений климата. Исследования были опубликованы в журнале Nature Food, сообщает УНН.

NASA исследовала, как изменения климата повлияют на урожайность зерновых культур

Детали

NASA создало около 240 глобальных моделей, того как климатические изменения повлияют на разные сельхозкультуры. С наибольшей уверенностью исследователи заявляют об изменениях в урожайности кукурузы и пшеницы.

NASA использовало современное моделирование климата и сельского хозяйства, чтобы определить изменение урожайности при прогнозируемом повышении температуры, изменении структуры осадков и повышении концентрации углекислого газа на поверхности вследствие выбросов парниковых газов, вызванных человеком.

По данным исследователей NASA, изменение климата может повлиять на производство кукурузы и пшеницы уже в 2030 году. По сценарию высоких выбросов парниковых газов урожайность кукурузы снизится на 24%, а пшеници потенциально может вырасти примерно на 17%. Исследовались также рис и соя, которые продемонстрировали изменения в урожайности в отдельных регионах, однако глобальные модели относительно этих культур существенно различались. Что же касается пшеницы и кукурузе, то глобальные модели демонстрировали примерно одинаковые данные по этим культурам.

“В Северной и Центральной Америке, Западной Африке, Центральной Азии, Бразилии и Китае в ближайшие годы и в дальнейшем урожайность кукурузы потенциально снизится, поскольку средние температуры в этих регионах повысятся, что создаст больший стресс для растений”, — считают в NASA. Пшеница же по прогнозам получит более широкое распространение на что повлияет также и рост уровня углекислого газа в атмосфере.

В то же время исследователи сходятся во мнении, что влияние изменений климата на сельское хозяйство в последующие годы будет становиться все более экстремальным.

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