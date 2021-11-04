NASA зафиксировали впечатляющий кадр туманности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Космическая обсерватория “Чандра”, которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировала кадр туманности IC 443, который является остатком сверхновой в созвездии Близнецы. Сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт обсерватории “Чандр”.
Детали
“IC 443 расположена почти за 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецы”, — пишет пресс-служба.
Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.
It’s#JellyfishDay! The#JellyfishNebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago.pic.twitter.com/tu4CZq6kWb— Chandra Observatory (@chandraxray)November 3, 2021
Напомним