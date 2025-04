NASA зафиксировали впечатляющий кадр туманности

Детали

“IC 443 расположена почти за 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецы”, — пишет пресс-служба.

Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.

It’s#JellyfishDay! The#JellyfishNebula, also known as IC 443, is located about 5,000 light years from Earth in the constellation Gemini. This intriguing cloud of debris is the remnant of a supernova explosion that occurred in our galaxy more than 10,000 years ago.pic.twitter.com/tu4CZq6kWb

— Chandra Observatory (@chandraxray) November 3, 2021

