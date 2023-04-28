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Нас наконец услышали - Резников о многолетней инициативе НАТО по поддержке Украины

Нас наконец услышали - Резников о многолетней инициативе НАТО по поддержке Украины

Киев • УНН

 • 637088 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Стратегические партнеры наконец услышали Украину, о чем свидетельствует запуск многолетней инициативы НАТО по нашей поддержке. Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Цитата

«Сама инициатива уже запущена, и сейчас они (члены Альянса — ред.) планируют. Я думаю, что здесь главное даже пока не детали, а то, что нас, наконец, услышали наши партнеры. Мы им с первых дней объясняли: «Чем скорее и качественнее вы нас вооружите — тем скорее и качественнее мы выполним основную миссию НАТО», — заявил министр.

Детали

Резников напомнил, что НАТО было создано как главный альянс противодействия российской империи, которая на тот момент называлась Советский Союз.

Задача НАТО — в случае агрессии и применения оружия против стран с демократическим устройством — дать отпор. Однако сегодня эту миссию выполняет Украина вместо НАТО.

«Как говорят наши друзья из Эстонии: каждый "Стингер" по российскому танку означает минус один российский танк на территории Эстонии — все очень просто.

Поэтому, когда мы говорим, что даже после победы россияне не сразу изменятся — это означает, что оркостан и орки останутся там. Это означает, что мы тот восточный щит европейской цивилизации, который продолжит ее защищать. Поэтому в интересах НАТО максимально сделать так, чтобы украинский сектор безопасности и обороны был максимально оснащен по стандартам НАТО, чтобы давать возможность поддерживать нас запчастями, вооружением, боеприпасами, и главное: чтобы взаимосовместимость была на максимально высоком уровне. Они наконец-то это осознали и начинают об этом говорить», — подытожил министр.

Напомним

На заседании Комиссии Украина-НАТО 4 апреля, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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