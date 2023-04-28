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Нас нарешті почули - Резніков про багаторічну ініціативу НАТО щодо підтримки України

Нас нарешті почули - Резніков про багаторічну ініціативу НАТО щодо підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Стратегічні партнери нарешті почули Україну, про що свідчить запуск багаторічної ініціативи НАТО щодо нашої підтримки. Про це під час прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, відповідаючи на запитання журналіста УНН.

Цитата

«Сама ініціатива вже запущена, і зараз вони (члени Альянсу — ред.) планують. Я думаю, що тут головне навіть поки що не деталі, а те, що нас, нарешті, почули наші партнери. Ми їм з перших днів пояснювали: «Чим скоріше та якісніше ви нас озброїте — тим скоріше та якісніше ми виконаємо основну місію НАТО», — заявив міністр.

Деталі

Резніков нагадав, що НАТО було створене як головний альянс протидії російській імперії, яка на той момент називалася Радянський Союз.

Задача НАТО — у випадку агресії та застосування зброї проти країн із демократичним устроєм — дати відсіч. Проте сьогодні цю місію виконує Україна замість НАТО.

«Як кажуть наші друзі з Естонії: кожен "Стінгер" по російському танку означає мінус один російський танк на території Естонії — все дуже просто.

Тому, коли ми кажемо, що навіть після перемоги росіяни не зміняться одразу — це означає, що оркостан та орки залишаться там. Це означає, що ми є той східний щит європейської цивілізації, який продовжить її боронити. Тому в інтересах НАТО максимально зробити так, щоб український сектор безпеки і оборони був максимально оснащений за стандартами НАТО, щоб давати можливість підтримувати нас запчастинами, озброєнням, боєприпасами, і головне: щоб взаємосумісність була на максимально високому рівні. Вони нарешті це усвідомили та починають про це говорити», — підсумував міністр.

Нагадаємо

На засіданні Комісії Україна-НАТО 4 квітня, міністри закордонних справ Альянсу підтвердили свою рішучу підтримку Україні, крім того - підтримали розробку багаторічної програми для підтримки Києва.

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