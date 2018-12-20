Наращивание сил РФ на границе свидетельствует о предпосылке для вторжения - Президент

"Мы сейчас расцениваем такие действия РФ, как целенаправленное наращивание вооруженных сил на нашем украинской границе, как предпосылку к полномасштабному вторжению Российской Федерации на нашу землю", - сказал Президент, назвав количество российской военной техники на российско-украинской границе и на оккупированных территориях.

По его словам, было бы преступной бездеятельностью, если бы Президент, руководство ВСУ, руководство ООС действовало безответственно и не принимало меры для того, чтобы защитить украинскую землю.

Напомним, в разведке отметили, что с 1 декабря этого года новосозданные вблизи государственной границы российские военные соединения получили оперативную готовность и способны выполнять задачи на территории Украины.