Нарощення сил РФ на кордоні свідчить про передумову для вторгнення - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна розцінює цілеспрямоване нарощення збройних сил РФ на українському кордоні як передумову до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це розповів Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Донецькій області, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз розцінюємо такі дії РФ, як цілеспрямоване нарощення збройних сил на нашому українському кордоні, як передумову до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю", - сказав Президент, назвавши кількість російської військової техніки на українсько-російському кордоні та на окупованих територіях.
За його словами, було би злочинною бездіяльністю, якби Президент, керівництво ЗСУ, керівництво ООС діяло безвідповідально і не вживало заходів для того, щоб захистити українську землю.
Нагадаємо, у розвідці зазначили, що з 1 грудня цього року новостворені поблизу державного кордону російські військові з’єднання набули оперативної готовності і здатні виконувати завдання на території України.