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Нарощення сил РФ на кордоні свідчить про передумову для вторгнення - Президент

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна розцінює цілеспрямоване нарощення збройних сил РФ на українському кордоні як передумову до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Про це розповів Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Донецькій області, передає кореспондент УНН.

Нарощення сил РФ на кордоні свідчить про передумову для вторгнення - Президент

"Ми зараз розцінюємо такі дії РФ, як цілеспрямоване нарощення збройних сил на нашому українському кордоні, як передумову до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю", - сказав Президент, назвавши кількість російської військової техніки на українсько-російському кордоні та на окупованих територіях.

За його словами, було би злочинною бездіяльністю, якби Президент, керівництво ЗСУ, керівництво ООС діяло безвідповідально і не вживало заходів для того, щоб захистити українську землю.

Нагадаємо, у розвідці зазначили, що з 1 грудня цього року новостворені поблизу державного кордону російські військові з’єднання набули оперативної готовності і здатні виконувати завдання на території України.

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