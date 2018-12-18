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Воєнна розвідка зафіксувала значні зміни у структурі російських військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Воєнна розвідка України фіксує значні зміни в структурі російських військ. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає УНН з посиланням на повідомлення розвідки.

Воєнна розвідка зафіксувала значні зміни у структурі російських військ

Вадим Скібіцький зазначив, що "з 1 грудня цього року новостворені поблизу державного кордону російські військові з’єднання набули оперативної готовності і здатні виконувати завдання на території України", вказали у розвідці.

Також він поінформував про збільшення авіаційної компоненти ЗС Росії на українському напрямку.

"Були відбудовані та модернізовані військові аеродроми. Розгорнуті на цих аеродромах підрозділи і частини оснащено сучасною технікою. Для набуття бойового досвіду льотні екіпажі Повітряно-космічних сил ЗС Росії активно залучалися до бойових дій в Сирії", - зазначили у розвідці.

За словами представника ГУР МО України, "російське військове угруповання, яке дислокується вздовж державного кордону України та в анексованому Росією Криму, може залучатися до проведення наступальних операцій, що становить загрозу для нашої держави".

Нагадаємо, США підтверджують повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

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