Порошенко розповів, скільки російських танків на українському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Наземне угруповання військ РФ вздовж кордону України, на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та Криму становить 28 батальйонних тактичних груп та понад 1120 танків. Про це розповів Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Донецькій області, передає кореспондент УНН.
"Наземне угруповання військ РФ вздовж кордону України, на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та Криму складає 28 батальйонних тактичних груп, понад 1120 танків, 2600 броньованих машин, 1230 артилерійських систем та 442 РСЗВ, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів", - сказав Порошенко.
Крім того, за словами Президента, дані космічної розвідки демонструють розміщення російських танків на відстані 18 км від українського кордону.
Лише на одному з напрямків чисельність танків від середини вересня збільшилася майже втричі – з 92 до 250 машин.
Нагадаємо, у розвдці зазначили, що з 1 грудня цього року новостворені поблизу державного кордону російські військові з’єднання набули оперативної готовності і здатні виконувати завдання на території України.