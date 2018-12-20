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Порошенко рассказал, сколько российских танков на украинской границе

Киев • УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму составляет 28 батальонных тактических групп и более 1120 танков. Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области, передает корреспондент УНН.

Порошенко рассказал, сколько российских танков на украинской границе

"Наземная группировка войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях в Донбассе и Крыму составляет 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сказал Порошенко.

Кроме того, по словам Президента, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы.

Лишь на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась почти втрое - с 92 до 250 машин.

Напомним, в разведке отметили, что с 1 декабря этого года вновь вблизи государственной границы российский военный контингент был приведен в оперативную готовность и может выполнять задачи на территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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