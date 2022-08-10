Народный депутат Яценко подал иск на свидетеля по делу оскорбления в сторону киборга

Детали

Дело поступило в суд 5 августа. Согласно данным на портале, будет рассматривать его Уманский горрайонный суд Черкасской области.

Владимир Гамалица, выступающий ответчиком, рассказал УНН, что еще не получил повестки и об иске не уведомлен. Журналист отметил, что претензия может касаться того, что он вступился за военных и волонтеров.

Цитата

“Пока не уведомлен и повестки не получал. Сейчас я в Николаеве. Скорее всего, это потому, что я вступился за военных и волонтеров. Я был свидетелем по делу киборга Олега Герваса против нардепа. Антон (Яценко – ред.) после своего исчезновения в начале войны террор здесь в городе начал, когда вернулся”, – рассказал Гамалица.

Он отметил, что также планирует судиться с нардепом из-за его заявлений в своем блоге.

Напомним

В 2018 году Яценко в Facebook обвинил “киборга” Олега Герваса в “убийстве мирных жителей и мародерстве”. Защитник Донецкого аэропорта решил судиться с нардепом и в ноябре Верховный суд вынес окончательное решение в пользу Герваса. Яценко пришлось опровергнуть информацию и уплатить моральную компенсацию.

Добавим, что против самого Яценко сейчас также подан иск по защите чести и достоинства от председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца. В последние несколько месяцев нардеп развернул борьбу с местными властями и терроризирует оппонентов уголовными делами, обвиняя их в различных преступлениях.