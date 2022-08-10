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Народний депутат Яценко подав позов на свідка у справі про зневагу нардепа до “кіборга”

Народний депутат Яценко подав позов на свідка у справі про зневагу нардепа до “кіборга”

Київ • УНН

 • 260060 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Народний депутат Антон Яценко подав позов проти черкаського журналіста Володимира Гамалиці, який був свідком у справі щодо образ нардепа у бік “кіборга” Олега Герваса. Яценко збирається судитися за захист честі та гідності, повідомляє УНН з посиланням на портал Судової влади.

Деталі

Справа надійшла до суду 5 серпня. Згідно з даними на порталі, розглядатиме її Уманський міськрайоний суд Черкаської області.

Володимир Гамалиця, який виступає відповідачем, розповів УНН, що ще не отримав повістки і про позов не повідомлений. Журналіст зазначив, що претензія може стосуватися того, що він заступився за військових та волонтерів.

Цитата

“Ще не повідомлений і повістки не отримував. Зараз я в Миколаєві. Скоріш за все, це через те, що я заступився за військових і волонтерів. Я був свідком у справі кіборга Олега Герваса проти нардепа. Антон (Яценко - ред.) після свого зникнення на початку війни терор тут в місті зробив, коли повернувся”, - розповів Гамалиця.

Він зазначив, що також планує позиватися проти нардепа через його заяви у своєму блозі.

Нагадаємо

У 2018-му році Яценко у Facebook звинуватив “кіборга” Олега Герваса у “вбивстві мирних жителів та мародерстві”. Захисник Донецького аеропорту вирішив судитися із нардепом, і в листопаді Верховний суд виніс остаточне рішення на користь Герваса. Яценку довелося спростувати інформацію і сплатити моральну компенсацію.

Додамо, що проти самого Яценка нині також подано позов щодо захисту честі та гідності від голови Черкаської ОДА Ігоря Табурця. Протягом останніх кількох місяців нардеп розгорнув боротьбу з місцевою владою і тероризує опонентів кримінальними справами, звинувачуючи їх у різних злочинах.

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